Beim 34. Mitternachtslauf in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) lockt am Samstag, 19. Mai, eine äußerst stimmungsvolle Atmosphäre und ein schönes Rahmenprogramm. Bei dem auch für Erwachsene nach Altersklassen getrennten Lauf über 9400 Meter in den späten Abendstunden erhält jeder erfolgreiche Läufer auch eine Flasche Moselwein mit eingeprägtem Mitternachtslauf-Logo. Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer werden zudem mit Wein aufgewogen. Der Trierische Volksfreund präsentiert die Veranstaltung und und hat gemeinsam mit dem Veranstalter TV Kröv fünf Startplätze verlost. Die Gewinner stehen fest: Thorsten Steffen (Piesport) startet beim Jedermannlauf. Michale Laumers (Prüm), Peter Schäfer (Wittlich, Andreas Wagner (Ralingen) und Alex Waljer (Trier) dürfen sich über einen Freistart beim Hauptlauf freuen.

