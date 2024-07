Ausdauersport Fünfte Deutsche Meisterschaft in sechs Jahren in der Vulkaneifel

Peter Schermann kam - natürlich - mit dem Rad zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung von Vulkanbike und Maare-Mosel-Lauf 2024 nach Daun. Rund 80 Kilometer war der Lokalmatador von Trier in die Eifel gestrampelt, um zu erzählen wie es ihm bei der Premiere der Gravelbike-DM in der Vulkaneifel im vergangenen Jahr ergangenen war. Anschließend ging es wieder zurück. „Ich muss noch ein bisschen was Langes machen“, sagte Schermann zu seinem Trainingsprogramm. Denn bevor am 7. September wieder in Daun die zweite Deutsche Gravelbike-Meisterschaft stattfindet, woe er wieder unter die Zehn fahren will, startet der 37-Jährige bei der Alpenüberquerung Transalp.