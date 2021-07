Trierer Firmenlauf : Geimpft, getestet, gemeinsam laufen

Wenn am 8. September auch nur gut ein Drittel der rund 4000 Teilnehmer wie 2019 am Bitburger 0,0% Firmenlauf teilnehmen kann, wäre das für die Lauf- und die gesamte Sportszene ein Erfolg. Foto: Holger Teusch

Trier Die Anmeldung für den siebten Bitburger 0,0% Firmenlauf in Trier am 8. September ist geöffnet mit Aufruf zum Impfen.

(teu) Mut machen und ein Zeichen des Aufbruchs setzen, so heißt es beim Verein Silvesterlauf Trier, möchte man mit der Organisation dreier Laufveranstaltungen Ende August und Anfang September. Das Meldeportal für die Premiere des Edith-Lücke Frauenlaufs am 29. August (www.frauenlauf-trier.de) mit maximal 500 Teilnehmerinnen ist bereits seit dem Monatswechsel geöffnet (der TV berichtete). Seit Wochenbeginn sind auch Anmeldungen für den Bitburger 0,0% Firmenlauf am 8. September möglich (www.firmenlauf-trier.de). Der Meldestart für das 20. SWT-Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion am 17. September (19 Uhr) soll in Kürze bekanntgegeben werden.