Spendenlauf : Gelungener Schweicher Fahrturm-Probelauf mit 700 Euro Spenden

Trotz widriger Bedingungen am Fastnachtssonntagmorgen kamen rund 100 Teilnehmer zum Streckentest für den Schweicher Fährturmlauf am 21. März. Wie es schon Tradition ist, wurden wieder Spenden gesammelt. Diesmal darf sich die Levana-Schule in Schweich und ihr Zirkus-Projekt ZappZarap über 700 Euro Unterstützung freuen. Am dritten März-Samstag hofft der Lauftreff Schweich auf dann frühlingshafte Bedingungen und zum siebten mal in Folge mehr als 1000 Teilnehmer beim Fährturmlauf. Der insgesamt 28. Laufwettkampf in Schweich zählt auf der Hauptdistanz von zehn Kilometern auch zum Bitburger-0,0%-Läufercup. Foto: Harald Vogel (LT Schweich)/Harald Vogel