Frauenlauf in Trier Eine glückliche Gesa, drei Mütter auf dem Podest und 800 begeisterte Läuferinnen (Fotos)

Trier · Gesa Krause hat gleich ihren ersten offiziellen Lauf nach der Geburt ihrer Tochter Lola am Sonntag in Trier gewonnen. Zusammen mit 800 weiteren Frauen lief die 31-Jährige fünf Kilometer an vielen von Triers Sehenswürdigkeiten entlang.

17.09.2023, 16:06 Uhr

Mehr als 800 Teilnehmerinnen bei Frauenlauf in Trier 61 Bilder Foto: TV/Holger Teusch

Von Holger Teusch

Gesa Krause strahlte schon vor dem Start, war auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke gewohnt konzentriert, strahlte im Amphitheater aber wieder mit der Sonne um die Wette. Der erste offizielle Lauf der jungen Mutter und zweimaligen Hindernislauf-Europameisterin nach der Geburt von Töchterchen Lola, für Krause waren es knapp 20 Minuten zum Wohlfühlen. „Es hat superviel Spaß gemacht. Es macht einfach wieder Laune, wenn wieder ein Startschuss fällt“, erzählte die 31-Jährige, die seit Silvester keinen Wettkampf mehr bestritten hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mehr als 800 Teilnehmerinnen bei Frauenlauf in Trier