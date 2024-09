Olympia-Nachschlag im Moselstadiion Gesa „zwiebelts“ als Trier seine Olympioniken feiert

Für Olivia Gürth war es einer der längsten Wettkampftage. „Das ist hier in Trier schon was anderes, wenn am Stadioneingang schon ganz viele Kinder stehen, die Autogramme haben wollen“, erzählt die Deutsche Hindernislauf-Meisterin vom Verein Silvesterlauf Trier. Der Weg vom Tor des Moselstadions bis auf die rote Tartanbahn, die hundert Meter wurden für die jüngste der drei Trierer Olympionikinnen genauso wie für Gesa Krause und Samuel Fitwi zum Autogramm-Marathon.