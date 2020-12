Silvesterlauf : Gesa Krause und Haile Gebrselassie schockiert

Trier Aus aller Welt erreichten Anteilsschreiben zur Amokfahrt auf der Silvesterlauf-Strecke den Ausrichterverein. Spendenaktion am 31. Dezember.

„Was für eine schreckliche Nachricht, ich wünsche den Menschen in Trier die Stärke, die sie benötigen“, schrieb Haile Gebrselassie. Der zweimalige Olympiasieger und Multi-Weltrekordler aus Äthiopien, der während seiner Ära als weltbester Langstreckenläufer im Jahr 2009 den Silvesterlauf in Trier gewonnen hatte, reagierte ebenso betroffen und geschockt, wie Gesa Krause. Die 28 Jahre alte zweimalige Hindernislauf-Europameisterin, die seit 2017 für den Verein Silvesterlauf Trier startet, meldete sich aus dem Trainingslager in Kenia: „Es ist schrecklich, was in Trier passiert ist und auch wenn ich keine Bürgerin der Stadt bin, so bin ich in den letzten Jahren ein Teil dieser Stadt geworden“, schrieb Krause, die seit 2007 regelmäßig zum Jahresabschluss in Deutschlands ältester Stadt läuft. „Es ist mir wichtig, euch in diesen von tiefer Trauer geprägten Tagen mein Mitgefühl auszusprechen. Vor allem denen, die den unfassbar großen Schmerz ertragen müssen, geliebte Menschen verloren zu haben“, sagte Krause laut Silvesterlauf-Renndirektor Berthold Mertes am Telefon.