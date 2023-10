Auftakt zur 48. Mosel-Crosslauf-Serie Goldener Oktober ohne goldene Startnummer

Mehr Erwachsene, aber weniger Kinder kamen zum Auftakt der 48. Mosel-Serie am Samstag beim Crosslauf in Breit im Hunsrück ins Ziel. Geschuldet war das dem Termin in den Herbstferien. Außerdem blieben bei goldenem Oktoberwetter die goldenen Startnummern für die Vorjahres-Seriengewinner in der Schublade der Organisatoren des LT Büdlich-Breit-Naurath. Weder die Konzer Geschwister Anna und Lucas Meyer (Mittelstrecke), noch Pia von Keutz vom LT Schweich oder Benedikt Althoff vom TuS Bengel (Langstrecke) legten den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung (siehe Info). Die Gunst der Stunde nutzten Moni Vieh (PST Trier) und Benjamin Stumm (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) auf der kurzen sowie Désirée Joerg aus dem Bernkastel-Kueser (Wehlener Lauftrio) und Oliver Ewen (LT Schweich) auf der langen Distanz.