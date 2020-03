Eifellauf : Grenzüberschreitender Eifellauf in Echternach

Echternach Grenzüberschreitend nach Luxemburg verschlägt es die Teilnehmer des ersten Eifellaufs im März am Samstag (7.3.).

Treffpunkt ist wie üblich um 14.30 Uhr, diesmal am E-Vital in Echternach (Route de Luxembourg 121). Wie üblich werden wieder drei Distanzen von etwa zehn, fünfzehn und zwanzig Kilometer Länge angeboten. Erfahrene und ortskundige Läufer zeigen den Teilnehmern die landschaftlich reizvollen Strecken. Das Tempo wird dabei moderat zwischen 5:00 Minuten und 7:30 Minuten pro Kilometer gewählt. Ein Startgeld wird nicht erhoben. Statt dessen steht das Spendenschwein bereit. Dessen Inhalt wird am Ende der Eifellauf-Saison im April an eine gemeinnützige Organisation oder Hilfsbedürftige in der Eifel gespendet. Informationen zum Eifellauf in Echternach bei Herbert Krämer, Telefon 06561/965620 und im Internet: www.eifellauf.de