Grenzüberschreitender Halbmarathon Einmal nach Belgien und zurück laufen

Wie geht es weiter mit dem einzigen Grenzlauf der Region zwischen Deutschland und Belgien? Am Samstag (2.9., ab 15.30 Uhr) stimmen die Läufer in gewisser Weise mit ihren Füßen darüber ab, ob es den Bleialfer Tunnellauf mit dem Eifel-Ardennen-Halbmarathon weiterhin Bestand haben wird. Es ist neben dem Langsurer Deulux-Lauf, der im November durch Deutschland und Luxemburg führt, der einzige grenzüberschreitende Lauf der Region. „Wir brauchen natürlich den Zuspruch der Läuferinnen und Läufer, die Walker sind auch nicht vergessen. Eine hohe Beteiligung würde zum Einen unser finanzielles Ergebnis verbessern und zum Anderen unsere Mitglieder animieren weiterzumachen. So käme nicht die Frage auf: Wofür machen wir uns die ganze Arbeit?“, erklärt Johannes Kaiser. Im Herbst wird die Laufabteilung des ausrichtenden SC Bleialf eine Entscheidung treffen, so der Organisationsleiter.