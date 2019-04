später lesen Freundschaftslauf Größter Freundschaftslauf der Region in Föhren FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

In aller Freundschaft, ohne Konkurrenz- und Wettkampfdruck, findet am Samstag, 13. April (15 Uhr, Start/Ziel: Viezkelterstation Föhren) zum elften Mal der Bendersbachtallauf der LG Meulenwald Föhren statt. Die Veranstaltung ist der größte sogenannte Freundschaftslauf (ohne Zeitmessung) in der Region Trier. Von Holger Teusch