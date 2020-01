Lauf-Jahresvorschau 2020 : Der Klimawandel erreicht die Stadtläufer

Trier Die Großregion bietet auch 2020 jede Menge Startgelegenheiten für Läufer. Im vergangenen Jahr gab es eine Rekordzahl an Lauf-Teilnahmen.

Die kurzfristige Vorverlegung der Stadtlauf-Starts funktionierte weitgehend reibungslos, bedeutete für den Ausrichterverein aber Mehrarbeit und kostete einiges an Nerven. Deshalb geht man 2020 auf Nummer sicher: Alle Startzeiten sind so angesetzt, dass die Hitzeschutzbestimmungen eingehalten werden. Bei anderen Sommer-Veranstaltungen, besonders mit Start am Nachmittag, könnte die Wärme in Zukunft ebenfalls zum Problem werden.