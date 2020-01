Benefizlauf : Großer Benefizlauf für Nick in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Rund 400 Läufer haben sich bereits für den Benefizlauf zugunsten des an einem inoperablen Tumor erkrankten Nick Heinsdorf aus Trittenheim am Sonntag, 26. Januar in Bernkastel-Kues angesagt.

Beim vom Lauftreff Team Active organisierten Freundschaftslauf werden Spenden zugunsten des 19-Jährigen gesammelt, um ihm die kostspielige Behandlung zu ermöglichen. Angeboten werden drei Strecken durchs Moseltal von rund sechs Kilometer, neun und fünfzehn Kilometer Länge bis Graach beziehungsweise Zeltingen-Rachtig. Der Start ist für 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Burgstraße in Bernkastel geplant. Da dort keine Parkplätze vorhanden sind, müssen Autos an der Mosel abgestellt werden. Angekündigt haben sich laut Marc Sondermann vom Organisationsteam unter anderem vier Nachwuchs-Fußballmannschaften von Eintracht Trier.