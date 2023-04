Landschaftslauf Großer Freundschaftslauf im Meulenwald

Der Meulenwald-Föhren-Lauf macht seinem Vorgänger Konkurrenz! Bis 2019 war der sogenannte Bendersbachtallauf der LG Meulenwald Föhren mit knapp 300 Teilnehmern der größte sogenannte Freundschaftslauf (ohne Zeitmessung, ohne Wettkampfcharakter) in der Region. Beim Neustart im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung auf geänderten Strecken in Meulenwaldlauf umbenannt. An diesem Samstag (1. April) nähert sich der Nachfolger in Sachen Teilnehmerzahlen an. Fast 200 Anmeldungen liegen für die drei angebotenen Distanzen von zehn, 17 und 23 Kilometer Länge auf waldreichen Landschaftslaufstrecken vor. Start ist um 15 Uhr an der Viezkelterstation in Föhren. Anmeldungen sind dort bis eine Stunde zuvor möglich. Parkplätze stehen etwa 600 Meter entfernt an der Grundschule in der Nähe des Sportplatzes zur Verfügung. Dort gibt es auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten.