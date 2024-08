Benefizlauf „Ratzeputze voll!“ - Großes Lauf-Engagement für Villa Kunterbunt

(teu) Es gibt nur einen Weinfestlauf in der Region Trier, aber der ist bei der Premiere im vergangenen Jahr gestartet wie eine Rakete: der Olewiger Charity Run. Mehr als 10.000 Euro kamen zugunsten des Nestwärme-Kinderhospiz‘ zusammen. Zur zweiten Auflage im Rahmen des 74. Olewiger Weinfests liegen den Organisatoren des eigens gegründeten Ausrichtervereins Charity Run e.V. für Sonntag bereits 600 Anmeldungen vor. „Ratzeputze voll“, so Frank Knoth vom Orgateam, ist der Volksbank Trier Eifel-Hauptlauf über fünf Kilometer. Fast 400 Läufer wollen fünfmal stimmungsvoll durch den Weinort Olewig. Mehrere DJs heizen entlang der Ein-Kilometer-Runde ein. Mit ihrer Anmeldung haben die Teilnehmer bereits einen Beitrag, diesmal zur Unterstützung der Villa Kunterbunt, geleistet. Alle Startgeldeinnahmen kommen dem Trierer Nachsorgezentrum für schwerst- und chronisch kranke Kinder zugute. Heiß verspricht die Stimmung zu werden. Aber nicht nur die Kinder, Jugendlichen und Hobbyläufer, auch die Teilnehmer am erstmals durchgeführten Elitelauf werden sich über angenehme Lauftemperaturen von rund 20 Grad freuen. Mit den schnellen fünf Kilometern startet der Laufsonntag in Olewig. In dem neuen Lauf sollen flotte Läufer nicht durch Überrundungen auf dem teils engen Weg entlang des Olewiger Bachs ausgebremst werden. Ursprünglich waren getrennte Läufe für Frauen und Männer geplant. Angesichts von bisher nur elf angemeldeten Läuferinnen, die sich eine Zeit von unter 23 Minuten zutrauen, gibt es laut Knodt nun einen gemeinsamen Start um 10.50 Uhr. Aber: Anders als für den Hauptlauf sind noch Startnummern für die Eliteläufe erhältlich (siehe Info).