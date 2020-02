Hallensportfest : Gute Leistungen beim Bitburger Hallensportfest

Katharina Meyers vom SK Prüm (hier bei den Bezirksmeisterschaften 2019 in Trier beim Weitsprung) war beim Hallensportfest in Bitburg zusammen mit Lisa Schmitt vom SE Orenhofen beste Hochspringerin und beste Kugelstoßerin. Foto: Holger Teusch

Bitburg Das mittlere der drei Leichtathletik-Sportfeste der Bitburg-Prümer Hallenserie litt zwar etwas unter Karneval und Winterferien, aber die Leistungen im Hochsprung und Kugelstoßen überzeugten.

In den nicht explizit auf leichtathletische Disziplinen ausgelegten Sporthallen in Prüm, Bitburg und Speicher (am 15. März) ein attraktives Winter-Wettkampfangebot für den Leichtathletik-Nachwuchs schaffen, wollen die Organisatoren der BIT-Hallenserie. Die meisten Disziplinen müssen deshalb etwas abgewandelt werden - schon allein weil die Hallen Sprints über maximal 30 Meter zulassen. Beim mittleren der drei Sportfest in Bitburg geht es beim Kugelstoßen und Hochsprung aber weitgehend nach den offiziellen Regeln zu. Einzige Ausnahme: beim Hochsprung sind natürlich keine Spikes erlaubt.