Tipps fürs Wochenende Halbmarathon und Hammerwurf an der Mosel

Zum 50. Mal lädt der TV Germania Trier am Sonntag (29. September) zum Herbstwerfertag ins Moselstadion. Im Gedenken an den 2002 verstorbenen Hammerwurf-Erfolgstrainer heißt die Veranstaltung zum 22. Mal Ernst-Klement-Memorial. 28 Mal firmierte sie davor in Erinnerung als Leinenbach-Memorial in Erinnerung an einen auf einer Rückfahrt von einem Wettkampf tödlich verunglückten Hammerwerfer. Die ersten starken Männer mit ihren bis zu 7,26 Kilogramm schweren Wurfgeräten steigen um 10 Uhr in den Ring. Außer Hammer- wird auch Diskuswurf angeboten.