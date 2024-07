Hasborner Freundschaftslauf Bergig oder flach und jetzt auch für die Jüngsten

(teu) Nach dem letzten Wettkampf im Sommermonat Juli am Freitagabend in Platten (www.tusplatten.de) geht es am Samstag (27.7., ab 16.30 Uhr) beim Freundschaftslauf in Hasborn auf längere Strecken. Bis zu 21 Kilometer (Halbmarathon) können die Teilnehmer zurücklegen. Auch für den Nachwuchs gibt es bei Freundschaftsläufen immer öfter auch für Kinder mitzumachen. Die DJK Hasborn bietet beispielsweise Läufe über 100 Meter für Bambini und rund einen Kilometer für etwas ältere Kinder an. Mitmachen beim Hasborner Freundschaftslauf am Samstag ist spontan mit Anmeldung bei Start und Ziel am Sportplatz des Eifelorts noch möglich.