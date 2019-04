351 Läufer kamen beim 14. Zeppelinlauf in Mülheim an der Mosel ins Ziel. Schnellste Frau war Rheinlandmeisterin Viola Pulvermacher. Trotz Kollision mit einem Radfahrer schaffte Alexander Bock den Hattrick. Von Holger Teusch

Angeschlagen sprintete Alexander Bock nach der ersten Fünf-Kilometer-Runde durch die Moselweinberge durch den Start-Ziel-Bereich des Zeppelinlaufs in Mülheim. Der 25-Jährige aber nicht deshalb nicht mehr ganz frisch aus, weil das Tempo zu hoch war. Als Bock zusammen mit Martin Müller auf die Start-Ziel-Gerade bog, kamen dem Führungsduo zwei Radfahrer entgegen. Die Mountainbiker hatten sich auch von den lautstarken Rufen des Moderators, von Helfern und Zuschauern abhalten lassen, den Läufern entgegen zu laufen. „Martin konnte noch gerade so ausweichen“, erzählte Bock. Dem ehemaligen DM-Medaillengewinner mit den U23-Junioren des PST Trier (seit 2018 startet er aber für den LC Rehlingen) kollidierte aber mit einem der Mountainbiker, die anschließend weiterfuhren. Passiert sei ihm aber wohl nichts, sagte Bock kurz nach dem Rennen. Allerdings sei er nach dem Schreck einige hundert Meter mehr oder weniger gespurtet, was seinen angespannten Gesichtsausdruck erkläre.

FOTO: Holger Teusch

FOTO: Holger Teusch

Trotzdem konnte Bock Müller nach etwa Dreiviertel der Zehn-Kilometer-Distanz abhängen. In 32:27 Minuten feierte der Zeppelinlauf-Streckenrekordler (31:07 Minuten im Jahr 2015) seinen dritten Sieg in Folge und seinen insgesamt vierten Erfolg in Mülheim. „Nachdem ich letzte Woche in Schweich ein glatte Minute über meiner Bestzeit geblieben bin, bin ich früh, dass ich diesmal wieder so nah ran gelaufen bin“, freute sich Müller über 32:41 Minuten (persönliche Bestzeit: 32:20 Minuten). Dritter wurde in 33:22 Minuten Bocks ehemaliger PST-Vereinskamerad Tim Dülfer.

FOTO: Holger Teusch

FOTO: Holger Teusch

Wie die Männer kämpften auch die Frauen mit dem starken Gegenwind in den Weinbergsfluren zwischen Mülheim und Bernkastel-Andel. Viola Pulvermacher aus Kötterichen im Vulkaneifelkreis, die für die LG Laacher See startet, blieb in 38:59 Minuten trotzdem deutlich unter der 40-Minuten-Schallmauer, die 22 Läufer im zweiten Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup unterboten. Insgesamt kamen 351 Läufer bei frühlingshaften Temperaturen, die den Wasserverbauch an den Verpflegungsstationen ankurbelten, ins Ziel. Über fünf Kilometer meldete sich in 17:08 Minuten Rheinland-Crosslaufmeister Yannik Erz (Ausdauerteam.de Morbach) nach seiner Knieverletzung zurück.

Ergebnisse:

FOTO: Holger Teusch

FOTO: Holger Teusch

Frauen, 5 km: 1. Christine Yilmaz (LT Schweich) 23:59 Minuten. 10 km: 1. Viola Pulvermacher (Kötterichen/LG Laacher See/W30) 38:59, 2. Dorothee Teusch (Silvesterlauf Trier/W40) 43:13, 3. Maelynn Dussaucy (LT Schweich/W20) 43:35, 4. Silvia Morgen (Silvesterlauf Trier) 44:25, 5. Petra Schneider (TV Hermeskeil) 45:46. U16: Emma Thein (Silvesterlauf Trier) 56:50. U18: Anastasja Caudrelier (Jugendhof Wolf) 1:03:56. U20: Anna Klara Klöckner (SpVgg Burgbrohl) 52:56. W35: Stefanie Berg (LG Kammerwald) 47:30. W45: Birgit Wagner (Wittlich) 47:33. W50: Petra Feuerstacke (TG Konz) 46:17. W55: Doris Weber (TV Hermeskeil) 46:23. W60: Christel Schneider (LT Esch) 59:52. W65: Marlies Kiemen (DJK Irrel) 1:05:52. W70: Irene Klas-Gundel (Spiridon Hochwald) 59:58.

Männer, 5 km: 1. Yannik Erz (Ausdauerteam.de Morbach) 17:08 Minuten. 10 km: 1. Alexander Bock (LC Rehlingen) 32:27, 2. Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) 32:41, 3. Tim Dülfer (PST Trier) 33:22, 4. Daniel Hilgers (Belgien/M30) 33:51, 5. Torsten Jacob (Saarbrücken) 35:20, 6. Dominik von Wirth (TG Konz) 35:38, 7. Kai Merten (Trier/M40) 36:15, 8. Michael Comes (TuS Bengel/M35) 36:41, 9. Stefan Zenzen (Kasel/M45) 36:46, 10. Jonas Westermann (Silvesterlauf Trier) 37:08. U16: Henry Blasius (TV Hermeskeil) 55:59. U20: Jonas Horn (Silvesterlauf Trier) 37:34. M50: Michael Düro (Tri Post Trier) 40:59. M55: Andreas Bock (Pfarrkapelle Schwarzenbach) 38:55. M60: Peter Rietz (LG Meulenwald Föhren) 48:01. M65: Hans-Josef Leinen (SE Orenhofen) 46:02. M70: Aloyse Kisch (Luxemburg) 46:52. M75: Dieter Burmeister (LG Pronsfeld-Lünebach) 52:00. M80: Franz Feller (LTF Marpingen) 1:17:31.

Sieger der Nachwuchsläufe:

Mädchen, W8: Sofie Krumbach. W9: Leonie Krumbach (beide Jugendhof Wolf). W10: Giovanna Engel (TG Konz). W11: Emma Regina Schmidt (TV Hermeskeil). W12: Mara Schmitz. W13: Mia Schmitz (beide WTV Wittlich). W14: Julia Schmitt (SV Wintrich).

Jungen, M8: Milan Schmitz (Jugendhof Wolf). M9: Ben König. M10: Jonas Teusch (Silvesterlauf Trier). M11: David Nedic (Ev. Erziehungshilfe Veldenz). M12: Lukas Kunstmann (Jugendhof Wolf). M13: Kjell Molitor. M14: Karim Ben Saida (SpVgg. Mülheim-Brauneberg).

FOTO: Holger Teusch