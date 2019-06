Trierer Stadtlauf : Heißer Stadtlauf entspannter als gedacht

Trier Die Luxemburgerin Jessica Schaaf und der Belgier Roger Königs gewinnen Halbmarathon, die Polin Dagna Sztykiel und der Äthiopier Yonas Kinde das zehn Kilometer-Rennen.

Trotz rekordverdächtiger Hitze kamen wieder mehr als 3000 Läufer beim 36. Trierer Stadtlauf ins Ziel. Der Sanitätsdienst von Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschem Roten Kreuz und Malteser Hilfsdienst erlebte trotz der außergewöhnlich hohen Temperaturen einen normalen Stadtlauf-Einsatz. „Weniger als erwartet“ und „nicht signifikant mehr oder weniger“ als in anderen Jahren, lautete das Fazit der Einsatzleitung. „Die Bedingungen waren viel besser als erwartet. In der ersten Runde des Halbmarathons sind wir gut durchgekommen und in der zweiten war es auch noch nicht zu warm“, erzählte Kai Merten. Der 40-jährige Trierer lief als Viertplatzierter über 21,1 Kilometer in 1:17:21 Stunden trotz Hitze sogar persönliche Bestzeit.

Vor Merten kamen hinter Sieger Roger Königs aus Belgien (1:15:00) mit Martin Müller (LG Meulenwald Föhren/1:15:12) und Markus Wolff (LT Schweich/1:17:01) zwei Läufer aus der Region Trier auf die Podiumsplätze. Bei den Frauen siegte die Luxemburgerin Jessica Schaaf in 1:23:24 Stunden vor der Ungarin Zsanett Móczó (1:23:48) und der Französin Nathalie Tavernier (1:25:04). Das Zehn-Kilometer-Rennen gewann der Der aus Äthiopien stammende und in Luxemburg lebende Yonas Kinde in 31:27 Minuten und die ebenfalls im Großherzogtum wohnende Polin Dagna Sztykiel in 38:44 Minuten. Chiara Bermes vom Post-Sportverein Trier sicherte sich weniger als 24 Stunden nach ihrer neuen 1500-Meter-Bestzeit von 4:35 Minuten in 39:17 Minuten den Stadtlauf-Vizetitel. Den Volksfreund-Jugendlauf über 1,6 Kilometer gewannen Maren Spang vom TuS Fortuna Saarburg und Bermes' Vereinskamerad Julius Maximini. Trotz der Hitze erreichten mehr als 3000 Teilnehmer ins Ziel.