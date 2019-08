Laufen : Regenlauf der Bestzeiten

Hermeskeil 615 Teilnehmer kamen trotz Schmuddelwetter beim 11. Teba-Radweglauf in Hermeskeil ins Ziel. Nachwuchssportler aus Ruanda stellten über fünf Kilometer Streckenrekorde auf.

Das regnerische Wetter am Samstagnachmittag war offenbar wie geschaffen für ein Bestzeiten-Feuerwerk beim elften Teba-Radweglauf in Hermeskeil. Sowohl über fünf Kilometer als auch über zehn Kilometer freuten sich die Organisatoren des TV Hermeskeil über Streckenrekorde. Das man die Prämie für die längste Distanz herausgeben würde, war klar. Die Zehn-Kilometer-Distanz wurde erstmals angeboten, weil der Radweglauf in den Bitburger 0,0% Läufercup aufgenommen wurde. Die Zeiten, die Chiara Bermes und Andreas Theobald vorlegten, könnten aber auch längere Zeit Bestand haben. Auf 37:31 Minuten und 31:59 Minuten verbesserten sich die beiden Läufer des Post-Sportvereins Trier (PST).

Seine Radweglauf-Bestmarke über fünf Kilometer ist Bock allerdings los. Aime Phraditte Bakunzi heißt der neue Rekordhalter. Der 18-Jährige ist Teil einer achtköpfigen Delegation aus Ruanda, die auf Einladung des Vereins Silvesterlauf Trier zehn Tage lang die Region Trier besucht. Die Strecke sei gut gewesen, aber der Regen habe etwas gestört, meinte der Teilnehmer der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires 2018. Trotzdem drückte er Bocks Bestmarke um 22 Sekunden auf 15:26 Minuten. Seine erst 13-jährige Teamkollegin Claire Uwitonze verbesserte den erst ein Jahr alten Streckenrekord von Sonja Vernikov (Mechernich) um 16 Sekunden auf 18:30 Minuten. Auch die Deutsche U-16-Triathlonmeisterin Rebecca Bierbrauer (Tri Post/Silvesterlauf Trier) blieb als Zweitplatzierte in 18:56 Minuten noch unter 19 Minuten.

Auch Chiara Bermes' neue Zehn-Kilometer-Bestzeit kommt nicht von schlechten Eltern. Außer der 25-Jährigen standen am Samstagabend in der Hochwaldhalle auch ihre Eltern Beatrix und Dieter (beide LG Meulenwald Föhren) als Gewinner der Altersklasse der 60- bis 64-Jährigen auf dem Siegerpodest. Die Tochter distanzierte Zehn-Kilometer-Rheinlandmeisterin Viola Pulvermacher aus Kötterichen in der Vulkaneifel (39:28) deutlich. Als Drittplatzierte meldete sich Yvonne Engel nach langwieriger Verletzung als W-40-Altersklassensiegerin in 40:14 Minuten im Wettkampfgeschehen zurück.