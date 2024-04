Wochenend-Tipps Schlammbad am Nürburgring, Disc Golf in Trier, Triathlon und drei Läufe in den Mai

Der Disc Golf Club im MJC Trier organisiert am Samstag (27.4.) erstmals einen Spieltag des Four Nations Cups in der noch jungen Sportart. Teams aus Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und Deutschland treten im Weißhauswald und Falschen Biewertal auf einem 13-Bahnen-Parcours an, der dreimal gespielt wird. Favorit in der Einzelwertung ist Vince Scholl aus Wellen, der neben seiner Fußballerkarriere (beim FC Berdenia Berbourg in der luxemburgischen Ehrenpromotion) auch die im Disc Golf vorantreibt. Zuschauen ist ab 9 Uhr möglich. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant.