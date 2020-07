Laufveranstaltungen : Hoffnung auf Crosslauf-Serie

Breit/Gladbach/Wintrich/Wittlich Auch in der Corona-Krise soll sich für die älteste rheinland-pfälzische Lauf-Serie nach 44 Jahren in Folge keine Lücke auftun. Es könnte zurück zu den Wurzeln gehen.

Je älter, je besser, das trifft nicht nur auf manchen Seniorenläufer zu, sondern auch für die Mosel-Crosslauf-Serie. Die älteste rheinland-pfälzische Serienveranstaltung dieser Art, eine der traditionsreichsten in Deutschland, beendete im Januar ihre 44. Auflage mit einem Teilnehmerrekord. Erstmals nahm eine vierstellige Läuferzahl an den vier Veranstaltungen teil.

Der Rekord wird bei der 45. Auflage nicht wackeln. Die Corona-Pandemie wird auch die Traditionsserie beeinflussen und natürlich sei es je nach Infektionslage denkbar, dass nicht gelaufen werden kann, heißt es aus dem Organisationsteam der Vereine LT Büdlich-Breit-Neurath, SV Gladbach, SV Wintrich und Wittlicher TV (WTV). Aber vorzeitig will man trotz aller Unwägbarkeiten die Flinte nicht ins Korn werfen. Am Mittwochabend traf sich der Kern des Organisationsteams zu einer Besprechung. „Als vorläufiges Ergebnis ist festzuhalten: Grundsätzlich können wir die Serie abgespeckt durchführen“, erklärte Uwe Kollmann vom LT Büdlich-Breit-Naurath.

Abgespeckt bedeutet zunächst einmal mit nur drei statt den üblichen vier Serienläufen. „Der WTV-Vorstand hat beschlossen, aus Gründen von Corona keine Veranstaltungen durchzuführen“, erläutert Kollmann. Außerdem ist der Start-Ziel-Bereich im Wittlicher Grünewald sehr beengt, was in der derzeitigen Situation von Nachteil ist. Dagegen stehen an den übrigen drei Standorten in Breit, Gladbach und Wintrich weitläufige Wiesengelände zur Verfügung. Als Termine sind der 24. oder 31. Oktober, der 28. November und der 5. Dezember anvisiert.