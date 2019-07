Hospizlauf : Ein Erdrutsch, ein Kuchen und eine wertvolle Plastiktüte

Trier/Koblenz Auch das wechselhafte Wetter hielt die Hospizlauf nicht auf. Rund 700 Sportler liefen und radelten am Freitag und Samstag die Mosel entlang von Koblenz nach Trier. Die Organisatoren atmeten nach nahezu komplikationsloser Ankunft in Trier kräftig durch.

Das war nicht nötig. Denn zwar regnete es nach dem Start am vergangenen Freitag am Deutschen Eck in Koblenz und auch auf den ersten Etappen, aber nur während des Wolkenbruchs bei Treis-Karden hörte man in sicherer Entfernung etwas Donnergrollen. „Wir sind froh, dass alles ohne Komplikationen geklappt hat“, atmete Haas mit dem gesamten Organisationsteam und den Helfern auf, als rund 700 Läufer am Samstagmittag am Hospizhaus in Trier ankamen.