Großer Spendenlauf Besonderer Hospizlauf – aber bitte nur noch dieses Mal! (Fotos)

Es war wärmer und länger hell, aber ansonsten erinnerte am vergangenen Wochenende bei den Staffelläufern, die von Koblenz nach Trier die Mosel entlang rannten, einiges an die Hospizlauf-Anfänge. „Es war schwer, alle Abschnitte mit Läufern zu besetzen“, erzählte Norbert Thome am Samstagmittag am viertletzten Wechselpunkt an der Staustufe Detzem. Aber es hat sich gelohnt: Durch den rund 200 Kilometer langen Staffellauf als eine von vielen Aktionen im Rahmen des in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen (der TV berichtete) wieder nur virtuell durchgeführten Hospizlaufs werden laut Wolfram Braun wohl rund 4000 Euro zugunsten der Hospizhäuser der Region sowie des Nestwärme-Kinderhospizes zusammen kommen.