Lauftipps fürs Wochenende Hospizlauf virtuell und Laufen auf mystischen Eifelwegen

Der große gemeinsame Benefizlauf entlang der Mosel von Koblenz nach Trier zugunsten der Hospize in der Region fällt in diesem Jahr aus (der TV berichtete). Für die virtuelle Version, die anders als während der Corona-Zeit natürlich keinen Einschränkungen unterliegt, planen viele Vereine, Sportgruppen und Privatpersonen an diesem Wochenende Spendenaktionen. Einige Gruppen, beispielsweise von der LG Meulenwald Föhren, des LT Schweich oder der TuS Bengel, wollen auf der kompletten, rund 200 Kilometer langen Originalstrecke oder Teilabschnitten, laufen. Der Lauftreff des Vereins Silvesterlauf Trier will am Samstag (13.7., ab 11 Uhr) die Strecken rund um den Triolago und entlang der Mosel bei Riol drei Stunden lang für seine Benefizaktion nutzen. Die LG Kammerwald lädt am Sonntag (14.7.) zwischen 5 Uhr morgens und nachmittags zu einer Zwölf-Stunden-Bewegungsaktion im Rahmen des virtuellen Hospizlaufs mit Laufen, Wandern und Radfahren nach Geichlingen in die großen Waldgebiete nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze ein. (www.lg-kammerwald.de).