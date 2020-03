Laufpremiere : In jeder Hinsicht besonders: der erste Trierer Frauenlauf

Edith Lücke (links) präsentierte das Shirt des nach ihr benannten ersten Trierer Frauenlaufs am 23. August in Trier und gab symbolisch den Startschuss für Anmeldung und Laufkurse. Foto: Holger Teusch

Trier Mit dem ersten Edith-Lücke-Frauenlauf am 23. August komplettiert Trier sein Angebot an Laufveranstaltungen. Die Fünf-Kilometer-Strecke an vielen Sehenswürdigkeiten wurde gestern vorgestellt.

Mit der Organisation von Laufveranstaltungen hat der Verein Silvesterlauf Trier oder genauer deren Mitgründer Berthold Mertes und Norbert Ruschel mehr als 30 Jahre Erfahrung. Aber bei den Vorbereitungen zum ersten Trierer Frauenlauf machten die erfahrenen Lauf-Macher neue Erfahrungen, erzählte Edith Lücke gestern bei der Präsentation der für den 23. August geplanten Premiere. „Berthold war schon etwas unentspannt“, plauderte die Inhaberin der gleichnamigen Trierer Parfümerie. Denn Frauen nehmen es bei der Auswahl und Gestaltung der Laufshirts etwas, viel genauer, als Männer. Etwa eine Handvoll Muster stand zur Auswahl. Nur unter Männern wäre da wohl schnell eins durchgewunken worden. Doch das T-Shirt, das alle Teilnehmerinnen des ersten Edith-Lücke-Frauenlaufs am 23. August erhalten, soll ja etwas Besonderes sein. Und so dauerte die Auswahl etwas länger, als die (männlichen) Lauforganisatoren es beispielsweise vom Silvesterlauf gewohnt sind.

Der Frauenlauf am 23. August ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Nicht nur weil die Premiere einer solchen Veranstaltung für Frauen und Mädchen in Deutschlands ältester Stadt wird. Startete der erste Trierer Stadtlauf vor dem Amphitheater, so dürfen sich die Läuferinnen für Start und Ziel sogar in die antike Arena. Die Strecke führt aus dem Nordtor des Amphitheaters über die Bergstraße auf den Alleenring, vorbei an Blauer Lagune und Balduinsbrunnen zur Porta Nigra. Die Karl-Marx-Statue wird ebenso passiert, wie natürlich Hauptmarkt, Dom und Liebfrauenkirche und Kaiserthermen.

Info Edith-Lücke-Frauenlauf Trier am 23. August Start/Ziel: Amphitheater Startzeit: voraussichtlich 10 Uhr Startunterlagen: 22. August bei Edith Lücke, Neustraße 20, Trier und am 23. August ab 8 Uhr im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium unweit des Amphitheaters Anmeldung: www.frauenlauf-trier.de Limit: 1000 Teilnehmerinnen Startgeld: bis 31. Mai 19 Euro Jugendliche/23 Euro Erwachsene, ab 1. Juni 25 Euro Jugend/29 Euro Erwachsene Im Startgeld enthalten ist das Frauenlauf-Funktionsshirt. Laufkurse: Ebenfalls im Startgeld enthalten ist die Teilnahme an einem Sechs-Wochen-Laufkurs (solange Plätze frei sind), die ab 25. März angeboten werden. Termine Montags, 18 Uhr Moselstadion (Anfängerinnen); mittwochs, 17.15 Uhr Petrisberg (Anfängerinnen) und 19.30 Uhr (Fortgeschrittene); freitags, 16 Uhr Hafen Trier (Anfängerinnen)

Premiere wird der Frauenlauf auch für ein neues Zeitmess-System. Statt mit Startnummer rennt jede Läuferin mit dem Frauenlauf-Shirt. Für die Zeitmessung gibt es einen Chip , der am Schuh befestigt wird und anschließend eingesammelt wird. Weil die Chips laut Mertes wiederverwendet werden, sei das nachhaltiger als Chips in Startnummern und einfacher zu handhaben als Kauf-/Leihchipvariante.

