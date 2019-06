Läufercup : In Oberweis in den Cup einsteigen!

In Oberweis in den Cup einsteigen!

Gute Stimmung im Start-Ziel-Bereich des Oberweiser Freizeitgeländes ist beim Straßenlauf in der Eifelgemeinde garantiert. Foto: TV/Holger Teusch

Oberweis Wer noch kein Wertungsrennen beim Bitburger 0,0% Läufercup absolviert hat, dem bietet sich beim Zehn-Kilometer-Straßenlauf die letzte Chance.

Wegen Brückenbauarbeiten in Bettingen, kurz vor dem Wendepunkt der Zehn-Kilometer-Strecke muss der Parcours des Hauptwettbewerbs des 28. Oberweiser Straßenlaufs an Fronleichnam (20. Juni) zwar etwas geändert werden, schnell dürfte der Kurs durchs Prümtal aber bleiben. Statt der Straßen- wird eine Holzbrücke über die Prüm genutzt. Möglicher Vorteil: Ein oft sonnenbeschienene und damit schweißtreibender Streckenabschnitt wird durch einen schattigen im Wald ersetzt.

Der Oberweiser Lauf ist als fünfter Wertungslauf der letzte, bei dem man noch neu in den Bitburger 0,0% Läufercup einsteigen kann. Denn sechs der zehn Rennen über jeweils zehn Kilometer müssen absolviert werden.

Schon einige Cup-Kilometer in den Beinen haben die Favoriten. An Viola Pulvermacher aus Kötterichen (Vulkaneifelkreis) geht bei den Frauen wohl kein Weg vorbei. Die 30-Jährige von der LG Laacher See trifft unter anderem auf die endspurtschnelle Mona Reuter vom PST Trier.