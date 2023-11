47. Konzer Wurzelweglauf Positive Energie und ein Gewinn für alle

„Wenn ich erst mal in Schwung komme, dann laufe ich über den ganzen Platz“, sagt Thomas stolz, als er die Strecke geschafft hat. „Es ist gut“, stimmt ihm Matthias zu. Den Handicap-Sportlern tut es gut, dass sich die Gymnasiasten in ihrer Freizeit mit ihnen bewegen. Solche Begegnungen seien ungemein wichtig, erklärt Tamara Ziegler vom Konzer Peter-Zettelmeyer-Haus der Lebenshilfe Trier-Saarburg. Nach der Teilnahme am Inklusionslaut beim Fährturmlauf des LT Schweich hätten die Teilnehmer noch in der Woche danach in der Werkstatt stolz ihre Medaille gezeigt.