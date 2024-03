Laufstart in den Frühling Inklusiver Rekordstart in den Lauf-Frühling

Knapp 30 Jahre nach dem ersten Schweicher Stadtlauf 1994 fielen am Samstagnachmittag in der Stefan-Andres-Stadt alle Teilnehmerrekorde: 1893 Namen für die elf Einzelwettbewerbe standen in den Anmeldelisten der seit zwölf Jahren Fährturmlauf genannten Veranstaltung. 1782 Läufer, Walker und Spaziergänger erreichten das Ziel im Schweicher Sportzentrum.