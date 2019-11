Leichtathletik : Einmal kommen sie alle (Fotos)

Als ältester Volkslauf der Region Trier fand der Wurzelweglauf in Konz am Samstag zum 44. Mal statt. Foto: Holger Teusch

Konz Mit 426 Läufern kamen so viele Läufer beim Konzer Wurzelweglauf ins Ziel, wie noch nie seit 1976. Lotta Schlund und Martin Müller siegen über 15 Kilometer.

Trotz Novembergrau am Morgen kamen so viele Läufer nach Konz, wie noch nie seit der Premiere 1976: 426. Und dass, obwohl es beim Wurzelweglauf keinen Bambinilauf gibt. Über der seit 2010 angebotenen 15-Kilometer-Distanz wiederholte Lotta Schlund in 1:00:21 Stunden ihren Vorjahressieg. Die 25-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) blieb trotz der diesmal sehr viel schwereren Bedingungen nur 29 Sekunden über ihrem Streckenrekord von 59:51 Minuten. Bei den Männern feierte Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren in 54:07 Minuten seinen ersten Wurzelweglaufsieg vor Mittelstreckler Damian Gindorf (1:00:03) und Stefan Zenzen aus Kasel (1:00:37). Im Zehn-Kilometer-Wettbewerb trugen sich Mona Reuter (PST/44:11) und der aus Hermeskeil stammende Lucas Theis (38:07) als 44. Sieger in die Liste ein. Über fünf Kilometer verbesserte Yannik Erz (Ausdauerteam.de Morbach) den 20 Jahre alten Streckenrekord von Abdullah Ercan (jetzt PST) um 14 Sekunden auf 17:55 Minuten. Schnellste Frau war in 21:24 Minuten die aus Konz stammende Christina Laubenstein (Saar 05 Saarbrücken).