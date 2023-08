IRT-Läufermeeting Föhren Laufen auf dem Meisterschaftskurs – Freistarts zu gewinnen

Bei der LG Meulenwald Föhren gibt und gab es keine Laufpause! Der Laufklub aus der 3000-Einwohner-Gemeinde vor den Toren Triers hat es auch in den schweren Pandemiejahren zu Beginn des Jahrzehnts immer hinbekommen, offizielle Laufveranstaltungen zu organisieren. Sogar meisterhaft! Dreimal in Folge fanden in den Jahren 2020, 2021 und 2022 die Rheinlandmeisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf auf dem flachen Parcours des Industrieparks Region Trier (IRT) bei Föhren im Rahmen des IRT-Läufermeetings der LG Meulenwald Föhren statt.