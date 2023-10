Schnelle Läufe im Herbst im IRT IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föhren stark besetzt

Föhren · Flache Strecken, gute Teilnehmerfelder und insgesamt Geld- und Sachpreise im Wert von über 2500 Euro, das IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föhren (LGM) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Herbst-Straßenläufe in der Region und darüber hinaus entwickelt. Die Online-Meldefrist endet am 6. Oktober. Nachmeldungen sind vor Ort am Sonntag (8.10.) möglich!

06.10.2023, 14:33 Uhr

Flache Strecken und gute Bedingungen lassen beim 11. IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föhren am 8. Oktober wieder gute Zeiten erwarten. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch