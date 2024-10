IRT-Läufermeeting Föhren Vier Läuferinnen unter 39 Minuten

Gute Bedingungen, flache Strecke, schnelle Rennen, beim zwölften IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föhren setzte erst der Deutsche Jugendvizemeister Lennert Zehfeld vom LC Rehlingen mit neuem Fünf-Kilometer-Streckenrekord von 14:57 Minuten und anschließend schnelle Frauen über zehn Kilometer die Akzente. Mit der letztjährigen luxemburgischen 10.000-Meter-Meisterin Anny Wolter in 37:03 Minuten an der Spitze blieben vier Läuferinnen unter 39 Minuten. Dahinter verbesserte die aus Trier stammende Emma Thein (Last Resort Mountain Team) ihre persönliche Bestzeit auf 37:19 Minuten und hielt die ehemalige Saarlandmeisterin Janina Theobald (LA Team Saar/38:31) auf Distanz. Nur eine Woche nach dem Berlin-Marathon in 3:01:18 Stunden lief die noch vereinslose Chiara Kohl auch über zehn Kilometer in 38:43 Minuten so schnell wie noch nie.