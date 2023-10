Erst Rad fahren, dann laufen Müller macht den Weg für Rekord frei

Die Zeiten, die auf der immer beliebter werdenden kurzen Distanz erzielt wurden, waren nämlich wieder nationaler Spitzenklasse beim Nachwuchs. Der 18-jährige Lennart Zehfeld vom LC Rehlingen lief in 15:01 Minuten IRT-Streckenrekord und die viertschnellste Zeit eines deutschen U 20-Juniors in diesem Jahr. Sogar nur um sechs Sekunden die deutsche Jahresspitze bei den 15-Jährigen verpasste Lya Bourgund in 18:21 Minuten. Für die Deutsche U 16-Meisterin über 3000 Meter war es bereits der zweite Erfolg in Föhren. Vor der Corona-Pandemie siegte sie als Elfjährige im Ein-Kilometer-Kinderlauf. Ein Vorbild für die rund 100 Mädchen und Jungen, die diesmal diese Strecke in Angriff nahmen.