Halbmarathon Jens Roth gibt sein Debüt beim Trierer Stadtlauf

Trier · Jens Roth ist einer der erfolgreichsten Trierer Ausdauersportler. Beim Stadtlauf in seiner Heimat war der sechsmalige Deutsche Meister im Crosstriathlon aber noch nie dabei. Nachdem er sein bestes Weltcup-Resultat in der Xterra-Serie eingefahren hat, will er am 30. Juni endlich den Halbmarathon laufen.

24.06.2024 , 07:19 Uhr

Bisher lief der Halbmarathon beim Trierer Stadtlauf immer ohne den sechsmaligen Deutschen Crosstriathlon-Meister Jens Roth von Tri Post Trier ab. Das wird sich am 30. Juni ändern. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch