Crosstriathlon : Jens Roths Meister-Serie reißt beim Heimrennen (Fotos)

Hart gekämpft: Während Jens Roth (Mitte) seinen Tri-Post-Trier-Vereinskameraden Christian Herber beim Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren auf der Laufstrecke überrundet, feuert Tri-Post-Coach Irmela-Sophie Letz den fünfmaligen Deutschen Crosstriathlon-Meister leidenschaftlich an. Am Ende riss Roths Serie aber doch. Foto: Holger Teusch

Schalkenmehren Malte Plappert (Tri-Team Heuchelberg) gewinnt in Schalkenmehren die Deutsche Meisterschaft im Crosstriathlon und entthront Jens Roth von Tri Post Trier.

„Zu Hause zu verlieren, wo man jeden Meter kennt und das Publikum für einen da ist, das ist schon hart“, sagt Jens Roth. Der 33-Jährige von Tri Post Trier hatte sich zwar vor den Deutschen Meisterschaften im Crosstriathlon in Schalkenmehren am letzten Samstag im Juli vergegenwärtigt, dass seine Siegesserie von fünf Meistertiteln in Folge nicht ewig halten würde, als es dann aber so weit war, war es für Roth sehr emotional. In der sogenannten Maar-Arena, wo Roth vor sechs Jahren, nach seinem schweren Radsturz 2014, erstmals gewonnen hatte, belegte er diesmal den vierten Platz.