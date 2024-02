Benefizaktion Was Opiate und Wildschweine mit dem Hospizlauf zu tun haben

Es war ein ziemlich anstrengendes Geburtstagsgeschenk, dass sich Jörg Engel vor 20 Jahren selbst machte: ein extrem langer Lauf. Am 20. Februar 2004, seinem 31. Geburtstag, lief er um 12 Uhr mittags am Deutschen Eck in Koblenz los, um rund 200 Kilometer später (exakt waren es 198 Kilometer) am damals noch im Rohbau befindlichen Hospizhaus in der Trierer Ostallee müde und mit schmerzenden Beinen anzukommen. Der Geburtstag des Extremläufers aus Morbach-Gutenthal war die Geburtsstunde des Hospizlaufs, der zwischen 12. und 14. Juli auch in diesem Jahr wieder Hunderte Läufer zur Unterstützung der Hospizhäuser in der Region auf die Laufstrecke bringen wird.