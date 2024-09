30. Bitburger Stadtlauf Hinterhergelaufen, gezogen und getrieben

Ehrenamtstag in Bitburg, da war es Ehrensache, dass der rheinland-pfälzische Ministerpräsident in die Eifel kam. Alexander Schweitzer stand am Sonntagmorgen sogar extra noch ein bisschen früher auf als sowieso, um mit fast 1000 Läufern das Jubiläum des Bitburger Stadtlaufs als eine der größten Benefiz- und Inklusionsveranstaltungen in der Eifel zu feiern und das erste Startsignal des Tages (mit Startklappe statt -pistole) zu geben. Seit 1994 sind Menschen mit Beeinträchtigung beim Stadtlauf in Bitburg ganz selbstverständlich mittendrin. Höhepunkt, der Buddylauf, auf den vor allem Schüler ohne Behinderung zusammen mit Gleichaltrigen mit Handicap hin trainieren und während der ein Kilometer rund um die St. Martin-Schule begleiten.