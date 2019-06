Trierer Stadtlauf : Heiß auf Stadtlauf

Trier Das TV-Jugendteam hat sich gut auf die Volksfreund-Jugendläufe beim 36. Trierer Stadtlauf am 30. Juni vorbereitet.

Beim letzten Trainingstreff am Mittwoch ordnete PST-Coach Heidle nur ein lockeres Training im Schatten der Haupttribüne des Moselstadions an. Denn so heiß die Mädchen und Jungen auch auf den Stadtlauf sind, bei mehr als 30 Grad muss man sich wenige Tage vor dem Rennen nicht noch in brütend heißen Sonne verausgaben. Deshalb müssen Heidle und Lieser die Kids bremsen.