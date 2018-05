Kaiser und Raadts besonders stark

Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich gewinnt zehn Titel bei den Bezirksjugendmeisterschaften.

Mit einer ordentlichen, wenn auch nicht überragenden Bilanz startete der Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich bei den Jugendbezirksmeisterschaften in Trier in die Freiluft-Meisterschaftssaison. Mit zehn Titeln (alle für die Leichtathletik-Gemeinschaft Bernkastel-Wittlich) gab es genauso viele erste Plätze wie vor Jahresfrist.

Hanna Kaiser und Florian Raadts kamen dabei sogar in Reichweite der Normen für die deutschen Jugendmeisterschaften. Die noch 15-Jährige Kaiser steigerte im Diskuswurf ihre persönliche Bestleistung auf 37,60 Meter. Damit hat sich der Schützling von Trainer Daniel Steup bis auf drei Meter an den U18-Kreisrekord von Jutta Sausen (VfL Traben-Trarbach, 40,74 Meter im Jahr 1984) genähert. Bis zur DM-Norm fehlten Kaiser noch 1,40 Meter. Im Kugelstoßen (drei Kilogramm) siegte Kaiser mit 12,21 Metern. In beiden Disziplinen belegte ihre Trainingskameradin Katrin Weischer jeweils den zweiten Platz. Mit der ein Kilogramm schweren Wurfscheibe stellte die 16-Jährige mit 35,11 Metern ebenfalls einen neuen persönlichen Rekord auf. Die Kugel flog bei der Gymnasiastin aus Bernkastel-Kues am vergangenen Samstag 11,41 Meter weit.