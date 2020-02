Landschaftslauf : Kartoffeln für die Sieger, Spenden für Burundi

Bekond Trotz heftigem Regen kamen am ersten Februar-Samstag 122 Läufer zum Zitronenkrämerlauf nach Bekond und spendeten 1000 Euro für ein Schulbauprojekt in Burundi.

Ums Grundlegende geht es bei der Entwicklungshilfe. Beispielsweise Bildung. Dafür, dass Kinder in Afrika eine Schule besuchen können, setzt sich der Verein Bekond aktiv seit Jahren mit seinen Benefizläufen wie dem Zitronenkrämerlauf ein. Als Preis winkt dem Sieger ebenfalls etwas Grundlegendes für die Läuferernährung: Kartoffeln. Bei seinem fünften Sieg in Bekond nach 2013/14, 2017 und 2019 konnte der 29-Jährige einen Sack des kohlenhydrat- und vitaminreichen Grundnahrungsmittels nach Hause fahren.

Nach dem Dauerregen am Samstagvormittag hatte die zwölf Kilometer lange Strecke des Zitronenkrämerlaufs an manchen Stellen Crosslauf-Charakter. Der mit dem Parcours und vor allem den etwa zwei Kilometer langen Anstieg zum namensgebenden Wegkreuz, mit dem an die Ermordung des Zitronenhändlers Ambrosius Carove im Jahr 1687 gedacht wird, bestens vertraute von Wirth ließ in 48:34 Minuten seinen Vereinskameraden Hendrik Haumann (49:56) von der TG Konz hinter sich. Dessen Ehefrau Miriam Engel (ebenfalls TG Konz) blieb als einzige Frau unter einer Stunde (59:34 Minuten) und bekam ebenfalls Kartoffeln. Auf der 6,7-Kilometer-Kurzdistanz feierte das Ehepaar Jule und Marc Prins wie schon bei zahlreichen Crosslauf einen Doppelsieg.