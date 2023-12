Adventslauf in Zell an der Mosel Erst Adventslauf-Sieg, jetzt Olympia

Katharina Steinruck ist wieder zurück! Ein halbes Jahr hatte die Marathon-Europameisterin von München 2022 mit dem deutschen Team wegen Long-Covid-Problemen keinen Wettkampf bestritten. Beim Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf feierte sie ihren Sieg nach 2009, 2016 und 2019 und war in der Schwarze-Katz-Stadt so schneller als je zuvor: 16:37 Minuten über fünf wellige Kilometer. „Ich war unglaublich aufgeregt und bin jetzt so glücklich, dass es so gut geklappt hat“, sagte die 34-Jährige von Eintracht Frankfurt. Wie nach ihrem Sieg 2019 plant Steinruck nun einen Start am 31. Dezember in Trier. Vor vier Jahren gewann sie den Jubiläums-Silvesterlauf.