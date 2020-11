Eifelläufe : Keine Eifel- und Crossläufe im November

Bitburg Die 28. Saison der Eifelläufe ist gestartet, aber im November ist wie überall (Zwangs-)Pause.

Wegen des Teil-Lockdowns fallen die am Samstag, 7. November in Schleid und am 21. November auf dem Wolsfelder Berg (beides Eifelkreis Bitburg-Prüm) geplanten vereinsübergreifenden Trainingsläufe aus. „Zunächst für einen Monat“, sagt Eifellauf-Koordinator Peter de Winkel, sei Pause. Auch wenn er hofft, dass ab Dezember auf die ein oder andere Weise wieder ein gemeinsames Training möglich ist, hat de Winkel für das individuelle Training bis Jahresende auf der Internetseite www.eifellauf.de Trainingsvorschläge bereit gestellt. Den Corona-Beschränkungen zum Opfer fällt auch ein für Ende November geplanter Fachvortrag.