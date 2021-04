Marathon : Keiner läuft! Marathon in Luxemburg nicht nur für Elite

Vor zwei Jahren liefen noch 16 000 Teilnehmer durch Luxemburg, 2021 fällt die größte Laufveranstaltung der Region zum zweiten Mal in Folge wegen Corona aus. Foto: Holger Teusch

Luxemburg Die größte Laufveranstaltung der Großregion findet auch 2021 nicht statt, aber ein Termin für 2022 wurde schon festgelegt.

Als letzte große Laufveranstaltung in der Region ist nun auch der ING Night Marathon Luxembourg abgesagt worden. Lange hatte die Gerüchteküche gebrodelt. Drei Wochen vor der geplanten 15. Auflage des Rennens durchs die Luxemburgische Hauptstadt am 15. Mai gaben die Organisatoren der Agentur step by step des aus Rittersdorf bei Bitburg stammenden Erich François nun bekannt, dass die Veranstaltung zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss.

Ein reines Eliterennen, wie es von der Regierung des Großherzogtums angeboten wurde, war ebenso wenig eine Alternative, wie die Verschiebung in den Herbst. „Der ING Night Marathon Luxembourg lebt von der einzigartigen Stimmung, dem Volksfest, den vielen Musikbands und Hotspots entlang der Strecke. Es ist ein Lauf für alle, nicht nur für die Elite“, betont François. 2019 lockte der Luxemburg-Marathon etwa 16 000 Sportler und geschätzt 100 000 Zuschauer auf die Straßen. Außerdem wolle man mit einer Verschiebung in die zweite Jahreshälfte den Marathon-Machern in anderen Städten, die ähnlich unter der Pandemie leiden wie man selbst, keine Konkurrenz machen.