Laufen Kenianer und Morbacher Patrick Heim gewinnen beim Halbmarathon Route du Vin FOTO: Holger Teusch

Der traditionsreiche Halbmarathon „Route du Vin“ am luxemburgischen Moselufer bei Remich wird weiterhin seinem Ruf als eine der welt-schnellsten Strecken über 21,1 Kilometer gerecht. Bei der 57. Auflage am letzten Sonntag im September gewannen die Kenianerin Thabita Wambui Gichia in 1:13:06 Stunden und ihr Landsmann Dominic Kipngeno Mibei 1:04:06 Stunden. Von Holger Teusch