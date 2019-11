Leichtathletik : Kinder-Hallensportfest zum Gedenken an Leichtathletiktrainer

Kinder-Hallensportfest zum Gedenken an Leichtathletiktrainer

Schweich Friedbert Beckinger würde sich freuen! Das von ihm initiierte Schweicher Kinderleichtathletik-Hallensportfest besteht auch zwei Jahre nach dem Tod des Trainer vom TuS Mosella Schweich weiter.

Am Sonntag, 17. November wird in der Sporthalle des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums wieder gerannt, gesprungen und geworfen was das Zeug hält.