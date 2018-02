Sportfest mit Kinderkrankheiten

Leichtathletik-Nachwuchs aus Bernkastel-Kues gewinnt bei Premiere in Trier.

Drei Wochen vor dem großen Hallensportfest in Bernkastel-Kues zeigte sich der Leichtathletik-Nachwuchs von der Mittelmosel bereit für das Kräftemessen beim traditionsreichsten Sportfest dieser Art in der Region. Obwohl karnevalsbedingt nicht in absoluter Bestbesetzung, feierten die jungen Sportler des SFG Bernkastel-Kues am vergangenen Samstag bei der Hallensportfest-Premiere in Trier einen Sieg und einen zweiten Platz und insgesamt 178 Teilnehmern. Das Team der Acht- und Neunjährigen (Altersklasse U10) setzte sich im Mannschafts-Vierkampf aus Hindernis-Staffel-Sprint, Weitsprungstaffel, Medizinball-Stoßen und Biathlon mit sechs Punkten Vorsprung souverän gegen die TG Konz und die Gastgeber vom Verein Silvesterlauf Trier durch. Die unter Zwölfjährigen (U12) mussten sich nur knapp um einen Punkt dem PST Trier geschlagen geben.

Das Abschlussrennen der U12, der Hallencrosslauf (einem Ausdauerlauf über kleine Hindernisse wie Hochsprungmatten), konnte dabei nicht gewertet werden. Angesichts (zu) großer Starterfelder, Überrundungen und kurzfristig geänderter Rundenanzahl kam es zu Problemen beim Zählen.

SFG-Trainer Wolfgang Baum, der seit mehr als 20 Jahren das Bernkastel-Kueser Hallensportfest (dieses Jahr am 24. Februar) organisiert, konnte aus seinem Erfahrungsschatz Tipps geben, um solche und andere Kinderkrankheiten zu heilen. So beträgt die Mindestgröße einer Mannschaft beim SFG-Wettkampf fünf Mädchen und Jungen (Trier: sechs). So sei es auch für kleinere Vereine und Gruppen leichter, Teams aufzustellen.