Trierer Silvesterlauf Erst Kipchoge geschlagen, jetzt New York und dann zweiter Silvesterlaufsieg?

Beim Silvesterlauf-Ausrichterverein hofft man natürlich, dass Vereinsmitglied Samuel Fitwi vielleicht doch als lachender Dritter aus dem Duell hervorgeht. Doch während Talbi bereits Anfang November in New York seinen nächsten Marathon plant, peilt Fitwi erst im Dezember in Valencia einen weiteren Angriff auf die Olympianorm von 2:08:10 Stunden an (in Berlin blieb er mit Rheinland-Pfalz-Rekord in 2:08:28 Stunden knapp darüber). Eine Alternative wäre ein Start in Dubai Anfang Januar. Um einen Silvesterlauf-Sieg anzupeilen ist beides nicht ideal. Aber vielleicht treffen sich Fitwi und Talbi ja an der olympischen Marathon-Startlinie von Paris - gemeinsam mit Kipchoge.