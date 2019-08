Laufen : Kleine Änderungen beim Erfolgsmodell Maare-Mosel-Lauf

Daun/Schalkenmehren/Gillenfeld Die größte Laufveranstaltung im Vulkaneifelkreis findet am 31. August zum 22. Mal statt.

Zum fünften Mal in Folge kann der Maare-Mosel-Lauf am letzten August-Samstag (31.8.) die 1000-Teilnehmer-Marke übertreffen. 1049 Läufer, Walker, aber auch Spaziergänger und Wanderer wurden im vergangenen Jahr trotz wechselhaftem Wetters im Ziel in Gillenfeld gezählt. Im Jubiläumsjahr (20. Auflage) 2017 war es sogar die Rekordzahl von 1257 Teilnehmern. Der Lauf durch die Eifellandschaft, ohne Rundendrehen, von Daun, Schalkenmehren oder Mehren nach Gillenfeld, lockt seit 1998 Ausdauersportler aus der gesamten Region, aber auch aus den benachbarten Bundesländern und dem angrenzenden Ausland an. Gut zwei Wochen vor der 22. Auflage haben sich bereits Läufer aus ganz Rheinland-Pfalz, aus Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Hessen sowie Luxemburg, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Polen und Großbritannien angemeldet.